شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش: حظى "عالي" أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد سمير ظهير أيسر طلائع الجيش عن سعادته بالهدف الذى أحرزه في مباراة فريقه امام الزمالك التى انتهت بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى.

وقال أحمد سمير فى تصريحات لقناة تايم سبورت أنه يحالفه التوفيق دائما فى مباريات الزمالك، وأضاف: "حظي عالي، وتحدث لي أشياء غريبة في مباريات الزمالك، لقد سجلت في مرماه بقميص الداخلية، وكذلك الإسماعيلي مضيفا أنه أحرز الموسم الماضي هدفين للطلائع في مرمى الزمالك، واليوم سجل هدفا وصنع آخر، وتسبب فى ركلة جزاء".

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وواصل أحمد سمير:"كنا نحتاج الفوز أكثر، نعم الزمالك ينافس على لقب الدورى، لكننا لم نحقق أى فوز منذ بداية الموسم".