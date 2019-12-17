شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا عن انضمامه للأهلى: "فى البيت السعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى الجديد، عن سعادته بالانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، عقب فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالى. ونشر كهربا صورته عبر صفحته الرسمية على انستجرام بقميص الأهلى، معلقًا عليها: "فى الأهلى البيت السعيد". Advertisements وتعاقد الأهلي مع كهربا بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالي عقب سداد قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده والمقدر بـ400 ألف دولار. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النادي الإسماعيلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري حتى الآن بعدما حقق الفوز في 6 مباريات خاضها منذ انطلاق البطولة، محققاً لقب الأفضل هجوما برصيد 18 هدفا والأقوى دفاعاً حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.

كهربا

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