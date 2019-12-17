"كارتيرون لا يتعلم".. كيف تخسر 7 مع الأهلي والزمالك من الاتحاد والجيش؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

دفع الزمالك ثمن "العيب المزمن" للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي وخسر الفريق الأبيض من طلائع الجيش 2-3 بشكل وطريقة متطابقة لخسارته الأولى مع الأهلى من الاتحاد السكندري 3-4 في الدوري.

الأهلي عانى مع كارتيرون عندما كان يتأخر، الفريق الأحمر خسر نقاط في كل مبارياته التي تأخر فيها أمام الخصوم، سواء عربياً أو أفريقياً.

الأهلى تعادل مع الإسماعيلي عندما كان متأخراً 1-1 وتعادل 2-2 مع الوصل الإماراتي عندما كان خاسراً بهدف، خسر من الاتحاد 3-4 وخسر من الوصل عربياً علاوة على الخسارة من وفاق سطيف والترجي ولن يسجل الفرنسي أى فوز مع الأهلي عندما كان متأخراً وهو ما فعله مع الزمالك في أولى خسارته.

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بدأ كارتيرون مع الفريق الأبيض بنفس تشكله وطريقته، 4-2-3-1 تتحول إلى 4-1-4-1 بتقدم فرجاني ساسي لما خلف المهاجم، محمد عبد السلام بدلاً من حازم إمام وأوناجم بدلاً من أحمد سيد "زيزو " .

غياب زيزو أحد أفضل لاعبي الزمالك والظهير الأيمن الوحيد حازم إمام مع سوء أرضية أساب كانت بديهياً أن تدفع كارتيرون لتغيير طريقة 4-2-3-1 خاصة مع توهج مصطفي محمد في الكرات العالية وحالة الملعب التي تجبر على هذا الأسلوب الذي استفاد به الفرنسي مع الأهلي عن طريق مدافعه ساليف كوليبالي ولكن ما حدث العكس.

الأرض تدافع مع الجيش، الكرة لا تسير بشكل طبيعي، لديك مصطفي محمد وعمر السعيد فلماذا الإصرار على نفس الطريقة؟

غامر كاريترون كما غامر سابقاً مع الأهلي وترك الدفاع يتعرض لاختبارات وفشل في تحقيق الهدف ، ربما لا يتحمل بشكل كامل المسئولية كونه جاء لتوه ولكن الفكر نفسه في ظل الأدوات المتاحة يحمل العديد من علامات استفهام.