البدري: الدوري لم يفرز وجوه جديدة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وعد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، جماهير الكرة المصرية بأن القادم سيكون أفضل، مشيرًا إلى أنه الدوري المصري رغم إثارته لم يفرز عناصر جديدة تستحق الانضمام إلى صفوف الفراعنة.

واستهل البدري مسيرته مع منتخب مصر بالتعادل مع منتخبي كينيا وجزر القمر في بداية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي يتأهل فيها أول منتخبين من كل مجموعة إلى "كان 2021" بالكاميرون.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الثلاثاء: "القادم بالنسبة للمنتخب سيكون أفضل لأن قاعدة اختياري للمجموعة ستكون أكبر، بجانب استعادة لاعبي المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "مررت بعدة صعوبات، خاصةً أن الوقت كان قصيرًا، بجانب الإصابات التي ضربت الفريق، والتي تسببت في غياب كل من محمد صلاح وحمدي فتحي ورأسي الحربة مروان محسن وأحمد حسن كوكا".

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وأكمل: "لا يزال المشوار في التصفيات طويلا ولم نخسر أي مباراة، اللعب في جزر القمر كان في غاية الصعوبة بسبب سوء المناخ وأرضية الملعب، وعانى هناك أيضا منتخبا الكاميرون المغرب بالتصفيات السابقة".

وتابع: "ضحيت بعدة أمور على رأسها فترات التجمع القصيرة، لا نريد أن تسود أجواء الإحباط، سنسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا الفترة المقبلة، وطلبت من اتحاد الكرة تجمع لاعبي المنتخب المحليين مرتين قبل مارس".

وأوضح: "تألق في المنتخب الأولمبي عدة لاعبين بكأس الأمم الإفريقية وسنضم الأفضل منهم إلى المنتخب الأول، لكن لا تظنوا أننا سنقوم باستدعاء عناصر كثيرة منهم، سيتحقق ذلك وفقا لاحتياجات الفريق".

وأتم المدير الفني للمنتخب تصريحاته قائلا: "رغم إثارة الدوري المصري هذا الموسم إلا أنه لم يفرز عناصر جديدة تستحق الانضمام للمنتخب وتمثيل اسم مصر، مع احترامي لكل اللاعبين دون ذكر أساميهم".