"في حاجة غريبة بتحصلي لما بلعب قدام الزمالك" .. نجم الجيش يعلق على تألقه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد سمير نجم طلائع الجيش إنه لا يعرف سبب تألقه في مبارياته ضد الزمالك وذلك عقب تسجيله هدف فوز فريقه فى شباك الأبيض في المباراة التي أقيمت أمس الأثنين في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري.

وسجل سمير الذي دافع عن ألوان الزمالك قبل أربعة سنوات هدف طلائع الجيش في المباراة التىي انتهت لمصلحة الفريق العسكري 3-2 وهو ما فعله الموسم الماضي بتسجيله هدفين بقميص الفريق العسكري في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس أيضاً وانتهت بالتعادل 2-2 .

وعلق سمير لقناة "تايم سبورت" على أداءه في مباريات الزمالك قائلاً :"في حاجة غريبة بتحصلي لما بلعب قدام الزمالك" .

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وأضاف " سجلت بقميص الداخلية في الزمالك صنعت هدفين مع الإسماعيلي وسجلت بقميص الجيش ثلاثة أهداف أفقدوا الأبيض أربع نقاط بالإضافة إلى تسببي في ضربة جزاء".

وواصل " لا أبخل بنقطة عرق ربما هذا هو السبب".

وأنهى سمير " كنا نحتاج الفوز أكثر من الزمالك أتمنى لهم التوفيق ".