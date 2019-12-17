20 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من خسارة الزمالك أمام الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
سخر رواد الإنترنت من الهزيمة التي تلقاها الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.
وباتت تلك الهزيمة هي الثانية للزمالك هذا الموسم والأولى في عهد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.
وحقق طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أول انتصار له خلال الموسم الجاري بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال أول ست جولات من المسابقة.
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