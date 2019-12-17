"493 يومًا ورقم تاريخي" .. الزمالك يوزع الهدايا قبل أعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى الزمالك خسارته مؤلمة أمام طلائع الجيش بنتيجة (3-2) في المباراة التي اقيما اليوم الأثنين في الأسبوع الثامن للدوري المصري.

وواصل الفريق الأييض ابتعاده عن صدارة ترتيب المسابقة التي يتربع عليها الأهلي حاليا بالعلامة الكاملة.

الزمالك توقف رصيده عند 13 نقطة حصدها من 7 مباريات ليحتل المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر بـ 18 نقطة جمعها من 6 مباريات.

وواصل الزمالك قبل أيام من بداية أعياد الميلاد توزيهع هداياه والتي أبرزها:

1- حقق الجيش أول فوز له فى الدوري هذا الموسم على حساب الزمالك

2- طارق يحيى يحقق فوزه الأول هذا الموسم مع الفريق العسكري.

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3- طارق يحيى يحقق فوزه الأول في الدوري منذ منذ 493 يومًا حيث يرجع تاريخ فوزه الأخير في الدوري إلى 10 أغسطس 2018 بالفوز على وادي دجلة، حين كان مدربا لبتروجيت الموسم الماضي.

4- سجل محمد شحاته ناشىء طلائع الجيش أول هدفه في تاريخه ببطولة الدوري في أول مشاركة له وهو هدفه الأسرع حيث سجله بعد دقيقتين.

5- إنبي كان قد حقق فوزه الأول على الزمالك بعدما نجح في تحقيق فوز قاتل على الأبيض بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الأسبوع السادس.

6- حلمي طولان المدير الفني لإنبي حقق فوزه الأول أيضاً في الدوري هذا الموسم على حساب الأبيض مع فريقه البترولي.

7- عمر حبشي نادي مصر مهاجم نادي مصر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز كان قد سجل أول هدف في تاريخ ناديه في الدوري بشباك الأبيضفي اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1).