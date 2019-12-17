اتحاد الكرة: الحكم المساعد بلقاء الزمالك وطلائع الجيش استقال من العمل في إنبي

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن محمد عزازي الحكم المساعد في لقاء الزمالك وطلائع الجيش بالجولة الثامنة للدوري، استقال من منصبه بقطاع الناشئين في نادي إنبي. استقال من منصبه بقطاع الناشئين في نادي إنبي. قال المصدر، إن لجنة الحكام تمنع عمل الحكام في الأندية وتتعامل مع ذلك بصرامة وعندما اكتشفت عمل العزازي في إنبي تواصلت معه وقرر الاستقالة من قطاع الناشئين بالنادي.

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