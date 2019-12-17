تعرف على نتائج اجتماع مجلس إدارة اتحاد جدة السعودي

عقد مجلس ادارة النادي اتحاد جدة السعودي اجتماعا طارئا مساء اليوم برئاسة انمار بن عمر الحائلي، وحضور اعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للنادي لمناقشة المستجدات في النادي. وفي بداية الاجتماع تحدث رئيس مجلس الادارة عن الوضع العام للنادي بشكل عام والفريق الاول علي وجه التحديد، والجوانب المالية والالتزامات القائمة علي النادي. عام والفريق الاول علي وجه التحديد، والجوانب المالية والالتزامات القائمة علي النادي. وتم خلال الإجتماع إعتماد القرارات التالية: وجه المجلس بتحويل الخطاب المرسل من اللاعب مراون دي كوستا الي الادارة القانونية Advertisements واتخاذ اللازم حياله. واتخاذ اللازم حياله. تعيين حمزة ادريس مشرفا عاما علي قطاع الفئات السنية لكرة القدم، واكاديميات اتحاد جدة، في كفة الفئات للبراعم وانضمامه لعضوية أمناء الاكاديمية الرفع للهيئة العامة للرياضة بطلب اجتماع غير عادي للجمعية العمومية تعيين صالح الصقري مديرا تنفيذا للفريق الاول لكرة القدم إعتماد ادارة لعبة الغطس ضمن الالعاب المائية بالنادي

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