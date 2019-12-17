بعد تصديه ركلة جزاء..."عواد" حارس مرمي الزمالك يتصدر تويتر

تصدرت حارس مرمي الزمالك محمد عواد، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك عقب الخسارة الثانية لنادي الزمالك في الدوري المصري من فريق طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين.

وتصدي محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، ركلة جزاء في الدقيقة 52، من مدافع طلائع الجيش عاصم صلاح، المباراة التي أقيمت علي إستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري .

وخلال الـ 90 دقيقة، أخترقت شباك حارس مرمي الزمالك محمد عواد، ثلاث أهداف، بالإضافة إلي أن إجمالي مشاركة محمد عواد مع الزمالك 16 مباراة، سجل في شباكه 14 هدف، الأمر الذي أغضب جماهير نادي الزمالك من الأداء السلبي لحارس المرمي .

كما سيطرت حالة من الحزن علي جماهير الفارس الأبيض نادي الزمالك بعد إنتهاء الشوط الثاني والمباراة التي تفوق فيها طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين للزمالك.

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انتهت المباراة الثاني للزمالك في الدوري بالخسارة من فريق طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين، وسط حالة غضب من جماهير الأبيض للهزيمة الثانية علي التوالي للفارس الأبيض في الدوري المصري.

سجل أهداف فوز الطلائع كل من محمد شحاتة، في الدقيقة الثانية، وناصر منسي، في الدقيقة 42، وأحمد سمير، في الدقيقة 58.

وأحرز هدفي الزمالك كل من مصطفى محمد، في الدقيقة 36، وكريم بامبو، في الدقيقة 76.