قائمة أفضل لاعبي أوروبا.. ليونيل ميسي بالصدارة.. ومحمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو

تمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف في ليفربول الإنجليزي، من التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في قائمة أفضل اللاعبين في أوروبا.

وكانت شبكة "CIES" العالمية المتخصصة في الدراسات الرياضية، نشرت قائمة بأفضل اللاعبين في الوقت الحالي، على مستوى دوريات القارة الأوروبية، وتواجد محمد صلاح ضمن القائمة.

واحتل محمد صلاح المركز التاسع والعشرين بـ 334 نقطة

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متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تواجد بالمركز الحادي والثلاثين بـ 332 نقطة.

بينما جاء في المركز الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بـ 422 نقطة، وفي المركز الثاني المغربي حكيم زياش بـ 373 نقطة، وفي المركز الثالث البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بـ 367

نقطة، وجاء رابعًا زميله كيليان مبابي بـ 363 نقطة، وفي المركز الخامس أنخيل دي ماريا بـ 361 نقطة.

كما تفوق السنغالي ساديو ماني على زميله صلاح، حيث حل في المركز السابع بـ 354 نقطة، أما الجزائري رياض محرز فجاء في المركز العاشر بـ 351نقطة.

يذكر ان محمد صلاح يستعد في الوقت الحالي مع فريق ليفربول لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية في قطر، والتي سيستهلها يوم الاربعاء المقبل بمواجهة أمام مونتيري المكسيكي في نصف النهائي.