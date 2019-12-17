رقم مميز للإتحاد السكندري بعد الفوز على المقاصة

حقق فريق الاتحاد السكندري رقما مميز له عقب فوزه اليوم علي مصر المقاصة بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

حيث نجح الاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني طلعت يوسف، من تحقيق سلسلة اللا هزيمة في

12 مباراة وبالتحديد منذ ان خسر امام الزمالك بهدف دون رد، يوم 23 سبتمبر الماضي، بالجولة الأولى في الدوري، ومنذ ذلك الحين لم يخسر الفريق في كافة البطولات المشارك بها سواء كأس مصر أو البطولة العربية أو الدوري الممتاز.

حيث كان الإتحاد يفوز أو يتعادل على أقل تقدير ولكن دون تلقي أي هزيمة منذ 84 يوم، في سابقة للفريق السكندري.

ويحتل الإتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما تمكن من الوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتأهل إلى دو الـ 16 لبطولة كأس مصر، في مسيرة ميزة للفريق السكندري هذا الموسم.