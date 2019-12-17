حرس الحدود يفوز على جولدي وديًا

حقق فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني الفوز علي نظيره جولدي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم

الاثنين.

سجل هدف اللقاء الإثيوبى جاتوش بانوم، وشهد اللقاء منح اللاعبين الذين لم يشاركوا امام الاهلي الفرصة للوقوف

على المستوى البدنى والفنى للاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر ان يلتقي حرس الحدود امام نظيره المقاولون العرب في الاسبوع التاسع من بطولة الدورى الممتاز، يوم الجمعة المقبل، على ملعب المكس بالإسكندرية.