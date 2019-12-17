هاني رمزي: الزمالك يمر بحالة غريبة

أكد هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، على إندهاشه من مستوى فريق الزمالك المهتز خلال مشاركته ببطولة الدوري الممتاز.
وتلقى الزمالك الخسارة الثانية له هذا الموسم في الدوري الممتاز، بعد تلقيه الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهم ليوم علىملعب الجيش بالسويس في الجولة الثامنة من المسابقة.
وقال رمزي في تصريحات إذاعية "الزمالك يمر بحالة غريبة لا أعلم سببها، فمن الممكن أن تكون حالة من عدم الإستقرار في المستوى الفني، ولكن إهتزاز المستوى غريبوهو ما يظهر على نتائج الفريق".
وأردف "على الرغم من ما يعانيه الزمالك من إهتزاز في المستوى إلا أن الدوري مازال طويل رغم تعثره وتفوق منافسه التقليدي الأهلي".
واختتم "أتمنى أن تكون المنافسة على لقب الدوري الممتاز بين أكثر من فريق، لأن ذلك الأمر يصب في النهاية لمصلحة منتخب مصر، بإفراز عدد من اللاعبين المميزين والنهوض بمستوى الجميع".
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