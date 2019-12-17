إلغاء راحة الزمالك ومرتضى منصور يجتمع باللاعبين

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلغاء الراحة التي كانت مقررة للاعبي الفريق الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش اليوم بالدوري الممتاز.

وكان الزمالك تلقى اليوم هزيمته الثانية في الدوري الممتاز، بعد سقوطه أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثامنة من

الدوري على ملعب الجيش بالسويس.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين الشاركين في المباراة راحة غداً قبل أن يتم إلغائها مرة أخرى.

ومن المقرر كذلك أن يجتمع اللاعبين غدًا مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لبحث أسباب ظهورهم بمستوى فني سيء أمام طلائع

الجيش وتلقي الهزيمة الثانية بالدوري، وهو ما قد يسبب أزمة في مشوار الفريق الأبيض في المنافسة على اللقب.

وتعد تلك هي الهزيمة الأولى للفرنسي باتريس كارتيرون منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للصربي ميتشو، وتمكن الزمالك تحت مدربه الجديد من تحقيق الإنتصار في 3 مباريات أمام الشرقية في كأس مصر، و بريميرو دي اوجوستو الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز في الدوري، قبل أن يذيقه طلائع الجيش الهزيمة الأولى.