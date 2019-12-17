رغم الصراع التاريخي.. جوارديولا لا يتوقف عن الإشادة بريال مدريد

تتسم العلاقة بين بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بفتور إلى جد كبير، حيث أن أنه في البداية كان ندًا للفريق الملكي حينما كان مدربًا لبرشلونة الإسباني، لكنه بعد ذلك أثنى على بعض لاعبي ريال مدريد، وطريقة اللعب.

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ويشار إلى أن قرعة دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال اوروبا التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية قد أوقعت مانشستر

سيتي في مواجهة ريال مدريد في أقوى مواجهات هذا الدور.

ونشرت صحيفة "ماركا" بعض أشادات المدرب الإسباني على "الميرينجي"، فقال "حينما تحصل على بطولة دوري الأبطال لثلاث مرات متتالية في أربع أو خمس مرات، فأنت لديك فريق رائع فالمنافسة في دوري الأبطال صعبة جدًا، عليك أن ترفع القبعة لهم، سنحاول ألا يحصلون على الرابعة".

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بعد ذلك أشاد بريال مدريد فقال "مدريد دائمًا خطير بغض النظر عن مدربك".

بعد رحيل رونالدو قال "مع رونالدو أو بدونه فريال مدريد فريق كبير، لكنهم خسروا لاعب يسجل 50 أو 60 هدفًا في الموسم، هو لاعب مذهل ليس فقط في التسجيل لكن صناعة الأهداف، لا يمكن الاستغناء عنه".

أيضًا قال "يتماع ريال مدريد بشيء مميز فهو دائمًا منافس قوي هو واحد من أقوى المنافسين الفرديين".

وحينما كان مع برشلونة فقال "مدريد لا يلعب بشكل سيء فيعجبني التناسق وتلك القدرة على أن تفعل ذلك عامًا تلو الأخر".

كما قال جوارديولا "الفوز على ريال مدريد يكون له طعم أخر"، "يلعبون بشكل رأسي وسريع بطريقة رائعة، يمكنكم الركض بشكل مكثف ذهابًا وإيابًا"، كانت هذه تصريحاته حينما واجه ريال مدريد مع بايرن ميونيخ.