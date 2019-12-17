المولودية يعبر الى ربع نهائي البطولة العربية من بوابة القوة الجوية

تأهل مولودية الجزائر الى الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية “كأس محمد السادس للأندية” ، بفوزه على ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي صفر-صفر) في إياب دور الـ16 مساء اليوم الإثنين 16_12_2010 في البليدة على ملعب 5 جويلية 1962.

وأكمل المولودية بذلك عقد الدور ربع النهائي، اذ انضم الى الشباب والاتحاد السعوديين، والشرطة العراقي، والاسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين، والرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي المغربيين.

وكان لقاء الذهاب التي انتهي بالتعادل سلبا في مدينة أربيل بشمال العراق، كان التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة الإياب بين الشرطة والمولودية، والتي أثرت عليها سلبا الظروف المناخية الصعبة وسرعة الرياح لاسيما في الشوط الأول.

واقتصر أداء الفريقين في الشوط الثاني على التحفظ الدفاعي وتفادي الأخطاء، فضلاً عن كرات عشوائية حالت دون أي فرص خطرة.

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وفي ركلات الترجيح، سجل للمولودية نبيل العمارة وسامي فريوي والمهدي الورتاني وسفيان بن دبكة، وللقوة الجوية ابراهيم بايش ومحمد نصيف.

وسيلتقي مولودية الجزائري في الدور ربع النهائي الرجاء المغربي.

وقد تأهل القوة الجوية العراقي إلى دور الـ 16 في بطولة كأس محمد السادس بعد التفوق على السالمية الكويتي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تفوق مولودية الجزائر على نظيره ظفار العماني في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.