كريستال بالاس يهدر فرصة تضييق الخناق على مانشستر يونايتد

أهدر كريستال بالاس فرصة تضييق الخناق على مانشستر يونايتد وشيفيلد، بعدما سقط في فخ التعادل الايجابي 1-1 على أرضه امام ضيفه برايتون في ختام المرحة 17 من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاثنين.



وكانت الفرصة متاحة امام بالاس لحصد نقطته الـ26 والارتقاء إلى المركز الثامن خلف يونايتد السادس وشيفيلد السابع بفارق الأهداف فقط، إلا أنه اكتفى بنقطة يتيمة ليرتقي الى المركز التاسع برصيد 23 نقطة خلف ولفرهامبتون وأمام ارسنال العاشر.



وكان برايتون الطرف الافضل في المباراة مفتتحا التسجيل عبر الفرنسي نيل موباي(54) قبل أن يعادل العاجي ويلفريد زاها النتيجة (76).



وهدد الضيوف اصحاب الدار بعدما مرر الهولندي دايفي بروبر كرة بينية رائعة الى الظهير الايمن الاسباني مارتين مونتويا المتوغل الى داخل المنطقة مرت بين عدد من اللاعبين، الا ان مواطنه الحارس فيسينتي غوايتا أبعدها الى الخارج (20)، قبل أن يتصدى لرأسية القائد لويس دانك من الركنية الناتجة عنها (22)، علما ان الحكم لجأ الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" لمراجعة امكانية عرقلة في اللقطة الاولى في المنطقة الا انه لم يحتسب ركلة جزاء.



وكان الضيوف الطرف الافضل في الشوط الاول حيث كان غوايتا في المرصاد مرة اخرى لتسديدة المالي ايف بيسوما البعيدة المدى من خارج المنطقة (29).



وأنهى كريستال بالاس الشوط الاول من دون اي تسديدة بين الخشبات الثلاث على ارضه مقابل اربع لبرايتون، وهي المرة الاولى التي يفشل فيها كريستال بالاس في تحقيق تسديدة (بشكل عام ليس فقط على المرمى) في ملعب "سيلهورست بارك" منذ عودته الى دوري الاضواء في موسم 2013-2014 وفق "اوبتا" للاحصاءات.



وافتتح برايتون التسجيل في اللقاء بهدف جماعي مميز عندما رفع بيسوما كرة طويلة الى الجهة اليمنى الى البلجيكي لياندرو تروسار تابعها على الطائر عرضية داخل المنطقة، مررها دان بورن بين رجليه خادعا الدفاع لتصل الى موباي الذي أسكنها بيسراه صاروخية في اعلى الزاوية اليسرى (54).



ورفع بالاس من مستواه في الشوط الثاني ونجح في ادراك التعادل عن طريق زاها الذي وصلته الكرة على الجهة اليسرى داخل المنطقة، فراوغ الخصم مسددا كرة صاروخية بيسراه في سقف المرمى عند الزاوية اليسرى عجز لها الحارس الاسترالي ماثيو راين (76).



وبات في رصيد برايتون 20 نقطة في المركز 13.



المصدر: فرانس برس