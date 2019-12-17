لاتسيو ينتزع فوزا قاتلاً ويلاحق إنتر ميلان ويوفنتوس



لاتسيو يقلب تأخره إلى فوز قاتل على مستضيفه كالياري في ختام مباريات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.



انتزع لاتسيو فوزاً قاتلاً من مستضيفه كالياري وقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، في ختام مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين.



وألحق نادي العاصمة الخسارة الأولى بكالياري في الـ "سيري أ" منذ سقط الأخير أمام إنتر ميلان 1-2 في المرحلة الثانية، وتخللت هذه السلسلة ثمانية انتصارات مقابل خمسة تعادلات.



واعتقد كالياري أنه سيخرج فائزا من مباراة سيطر عليها حتى الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني بعدما تقدم بفضل مهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي، بعد ثماني دقائق من صافرة البداية، إلا أن لاتسيو قلب الطاولة على مضيفه بهدفين للإسباني لويس ألبرتو (90+3) والبديل الإكوادوري فيليبي كايسيدو (90+8).



ورفع فريق المدرب سيموني إينزاغي عدد انتصاراته في الدوري المحلي إلى ثماني مباريات تواليا وعوض خيبة الخروج المبكر من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



ورفع لاتسيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان ويوفنتوس في الصدارة (39 لكل منهما)، فيما بقي كالياري خامسا برصيد 29 نقطة.



وفاجأ كالياري ضيفه لاتسيو بهدف التقدم بعد تمريرة رأسية من البرازيلي جواو بدرو تابعها المعار من فيورنتينا الأرجنتيني سيميوني المتربص داخل المنطقة بتسديدة على "الطاير"، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم.



وكاد رجال المدرب رولاندو ماران أن يقتنصوا الهدف الثاني قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعد مجهود فردي من البلجيكي راديا نانغولان أنهاه بتسديدة صاروخية صدها الحارس الألباني توماس ستراكوشا (45).



وضغط لاتسيو في الشوط الثاني وبقيت النتيجة على حالها حتى الوقت المحتسب بدل الضائع حيث أضاف الحكم ثماني دقائق، فأدرك التعادل بفضل تسديدة من ألبرتو اخترقت شباك الحارس البرازيلي رافاييل (9+3)، قبل أن يخطف النقاط الثلاث برأسية من كايسيدو (90+8).