رياضة | عشرة مباريات لا تُنسى بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرة مباريات لا تُنسى بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق كرة القدم على مستوى العالم، مباراة "كلاسيكو الأرض" يوم غد الإربعاء 18 ديسمبر، في المباراة المؤجلة منذ الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والذي سيشهد على أحداثها ملعب "كامب نو" بمدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا.

وكانت المباراة مقررة يوم 26 أكتوبر الماضي، ولكن بعض الإضطرابات السياسية في الإقليم، دفعت الإتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية الإسبانية لتأجل المباراة ليوم 18 ديسمبر الجاري.

ويطمح الفريقان لفض الشراكة على صدارة الدوري الإسباني، حيث يمتلك كل منهما 35 نطة، بعد تعادل برشلونة مع ريال سوسيداد، وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا، مما سيضفي مزيداً من الإثارة والسخونة خلال أحداث المباراة.

ويزخر سجل مواجهات الفريقين الكبيرين بالعديد من المواجهات المثيرة والقوية على صعيد بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا، ويسلط لكم موقع الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز تلك المواجهات في التقرير التالي.

10- فالدانو يثأر (7 يناير 1995)

بعد أن أذل برشلونة فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الشهير خورخي فالدانو بفضل هاتريك النجم البرازيلي روماريو عام 1994 بخماسية دون رد بملعب كامب نو، ثأر فالدانو بنفس الطريقة وبنفس التفاصيل على ملعب سانتياجو بيرنابيو بخماسية، بفضل ثلاثية النجم التشيلي إيفان زامورانو ولاعب الريال وبرشلونة فيما بعد لويس إنريكي وخوسيه أمافيسكا.

9- الطريق إلى التاسعة (23 أبريل 2002)

حقق ريال مدريد البطولة العاشرة في دوري أبطال أوروبا عام 2014، وتعلم جماهير الريال أن البطولة استعصت على الفريق لمدرة 12 عام منذ البطولة التاسعة عام 2002 على حساب باير ليفركوزن الألماني.

ولكن من أخر الريال في نصف النهائي؟؟ فريق برشلونة بالفوز في قلب الكامب نو بهدفين نظيفين للنجمين زيد الدين زيدان وستيف ماكمانمان، قبل أن يتعادلا في سانياجو بيرنابيو 1-1 ويتأهل الريال لمواجهة ليفركوزن ويفوز بهدف زيدان التاريخي.

8- لا مرحباً بالخائن (23 نوفمبر 2002)

صدم النجم البرتغالي الأسطوري لويس فيجو عشاق برشلونة بالإنتقال للغريم ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها (60 مليون يورو)، وأطلقت عليه جماهير البلوجرانا لقب الخائن.

وعند أول زيارة لملعب كامب نو في الدوري الإسباني عام 2002، قذفته الجماهير الغفيرة بملعب كامب نو ببعض الزجاجات والأجسام الغريبة ومنها رأس خنزير، انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

7- حينما صفق الجميع لرونالدينيو (19 نوفمبر 2005)

زار برشلونة ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدور الأول من الدوري الإسباني موسم 2005/2006، وتلاعب رجال ريكارد بنجوم ريال مدريد وسجلوا ثلاثية بأقدام صامويل إيتو والنجم الكبير رونالدينيو هدفين، جعلا جماهير السنتايجو بيرنابيو تصفق له على آدائه الرفيع في المباراة.

6- ميلاد البرغوث (10 مارس 2007)

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أقيمت مباراة الدور الثاني من موسم 2006/2007 بملعب كامب نو، وشهدت بداية تهديف ميسي في مباريات الكلاسيكو، حيث افتتح عداد أهدافه بثلاثية مزق بها شباك إيكر كاسياس في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3 يوم أن سجل للريال رود فان نيستلروي هدفين وسيرخيو راموس هدفاً.

5- إرحموا عزيز قوم ذل (2 مايو 2009)

تلاعب فريق بيب جوارديولا بالريال مترهل في هذا الوقت في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدور الثاني موسم 2008/2009 وفازوا بسادسية مقابل هدفين سجلها الغزال الفرنسي تييري هنري هدفين وكارليس بويول وجيرارد بيكيه ولونيل ميسي، وسجل للريال جونزالو هيجوايين وسيرجيو راموس.

4- أهلاً بمورينيو (29 نوفمبر 2010)

بعد الشد والجذب في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 بين إنتر ميلان بقيادة جوزيه مورينيو وبرشلونة بقيادة بيب جوارديولا، ذهب مورينيو لريال مدريد بعد أن حقق ثلاثية تاريخية لإنتر ميلان.

وخاض مورينيو أول كلاسيكو في الدور الأول موسم 2010/2011 بملعب كامب نو، وأكرم جوارديولا وفادته بخماسية نظيفة سجلها بيدرو ودافيد فيا هدفين وتشافي وجيفرين سواريز.

3- هنا كريستيانو رونالدو (20 أبريل 2011)

بعد أن كان فريق بيب جوارديولا التاريخي في طريقه للحصول على الدوري ودوري أبطال أوروبا، تواجه العملاقين في نهائي كأس الملك عام 2011 بملعب ميستايا.

وكان رونالدو في هذا الوقت يعاني نعاناه شديدة في مباريات الكلاسيكو حيث اكتفى بهدف وحيد من ضربة جزاء في برشلونة، إلا أن رونالدو إنتفض وسجل هدف الفوز بالكأس من رأسية قوية في الدقيقة 103 من الوقت الإضافي، ليعرف الدون طريق شباك برشلونة بعد ذلك، وينقذ مورينيو موسمه مع الريال ببطولة الكأس.

2- هدف ميسي التاريخي (27 أبريل2011)

بعد نهائي الكأس بإسبوع واحد فقط، تواجه الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 وكانت مباراة الذهاب بملعب سانتياجو بيرنابيو.

وبعد شد وجذب خلال المباراة، حسمها الليو بهدفين نظيفين، كان أحدهما هدفاً تاريخياً عندما راوغ جميع مدافعي ريال مدريد وسجل بمرمى كاسياس وقاد برشلونة للنهائي ضد مانشستر يونايتد بملعب ويمبلي بلندن وفاز رجال بيب جوارديولا بنتيجة 3-1.

1- البرناليو (23 أبريل 2017)

التقي الفريقان في الدور الثاني لموسم 2016/2017 بملعب سانتياجو بيرنابيو، وبعد أن تقدم رجال زين الدين زيدان بهدف كاسيميرو، تعادل ليونيل ميسي لبرشلونة.

تقدم راكيتيتش مرة أخرى لبرشلونة وتعادل حاميس رودريجيز لريال مدريد في وقت متأخر بعد طرد راموس، وبينما كانت المباراة تتجه لتعادل 2-2 سجل ميسي هدفاً في الحظات الأخيرة صدم به جماهير ريال مدريد الغفيرة التي ملأت جنبات ملعب سانتياجو بيرنابيو.