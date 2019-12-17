رياضة | دكرنس يستضيف أبوقير فى مباراة منتظرة بالقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يستضيف أبوقير فى مباراة منتظرة بالقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم الثلاثاء مباريات الجولة التاسعة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.

دكرنس يستضيف أبوقير للأسمدة على ملعبه بنادى دكرنس الرياضى فى لقاء الفرصة الأخيرة للجهاز الفنى بنادى دكرنس بقيادة أيمن الجمل عقب الهزيمة القاسية بثلاثية أمام الرجاء بالجولة الماضية ومن قبلها أمام دمنهور على ملعب دكرنس.

ويطمح الجهاز الفنى ولاعبى دكرنس فى تجاوز التراجع الواضح فى نتائج الفريق عقب الإنطلاقة القوية للفريق مع بداية المسابقة حيث إفتتح مشواره بالمجموعة الثالثة بفوز مفاجئ على الأوليمبى خارج ملعبه.

ويحتل دكرنس حاليا المركز السابع برصيد ١١ نقطة بعدما حقق الفريق الفوز فى ٣ مباريات وتعرض للهزيمة فى ٣ مباريات وتعادل فى مباراتين.

على الجانب الأخر يرغب فريق أبوقير للأسمدة فى مواصلة نتائجه الإيجابية التى حققها الفريق فى مبارياته وأخرها الفوز الهام أمام غزل المحلة بالجولة الماضية بهدفين نظيفين.

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ويحتل فريق أبوقير للأسمدة المركز الخامس برصيد ١٢ نقطة حصدها من الفوز بثلاث مباريات والتعادل فى ثلاث والهزيمة فى مباراتين حتى الأن.

ونجح علاء نوح المدير الفنى للفريق السكندرى فى قيادته للصعود لدور ال١٦ لمسابقة كأس مصر لأول مرة ف تاريخه بعدما نجح فى الإطاحة بفريق الإنتاج الحربى بركلات الترجيح.

وضمن منافسات نفس الجولة تقام خمس مباريات أخرى أبرزها ديربى المحلاوية حيث يستضيف غزل المحلة جاره بلدية المحلة ، يستضيف مالية كفرالزيات فريق الأوليمبى ، يحل الرجاء ضيفا على فاركو ، ويستضيف الحمام ضيفه بيلا ، ويلاقى دمنهور ضيفه المنصورة.

ترتيب المجموعة الثالثة :

١-فاركو ١٨ نقطة

٢-الرجاء ١٥ نقطة

٣-غزل المحلة ١٤ نقطة

٤-دمنهور ١٤ نقطة

٥-أبوقير للأسمدة ١٢ نقطة

٦-بلدية المحلة ١٢ نقطة

٧-دكرنس ١١ نقطة

٨-الأوليمبى ١٠ نقاط

٩-الحمام ٨ نقاط

١٠-المنصورة ٧ نقاط

١١-بيلا ٤ نقاط

١٢-مالية كفرالزيات ٣ نقاط