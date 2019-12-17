رياضة | أخبار برشلونة: نيمار يحسم موقفه من العودة للبرسا وأول تعليق من فالفيردي على مواجهة نابولي وغياب نجم الريال عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: نيمار يحسم موقفه من العودة للبرسا وأول تعليق من فالفيردي على مواجهة نابولي وغياب نجم الريال عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع تعادل البارسا في مواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 16 - 12 - 2019 :-

- منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة جديدة

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي في الشتاء القادم، وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد هو الأخر أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع فان دي بيك لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

- مفاجأة غير متوقعة قبل الكلاسيكو

بات من المحتمل أن يجمع أحد الفنادق القريبة من ملعب الكامب نو، فريقا برشلونة وريال مدريد قبيل مواجهتهما في كلاسيكو الأرض يوم الأربعاء المقبل، وذلك للحفاظ على سلامة الفريقين إزاء المطالبات الواسعة من منصة (Tsunami Democratic) للاحتجاج في محيط الملعب بالتزامن مع موعد اللقاء، وفي تصريحات مختلفة من داخل نادي برشلونة، سيغير الفريق الكاتالوني تقاليده المعتادة قبل المباريات، وسيستدعي لاعبيه للإقامة ظهر الأربعاء في أحد الفنادق التي تبعد نحو 600متر عن ملعب الكامب نو.

- نيمار يكشف حقيقة العودة إلى برشلونة ورحيله عن باريس سان جيرمان

قال نيمار في تصريحات حسب صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية : "‏اليوم انا لاعب في باريس سان جيرمان، وسوف اعطي 100% على ارض الملعب هذا الموسم لينتصر باريس سان جيرمان بجميع البطولات التي يشارك بها، وواصل عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان : "لم يتبق أمامي مع باريس سوى عامين فقط، وانا لا أريد إيذاء أي شخص، ولكن اذا لم تكن سعيدا في مكان ما، يجب ان ترحل في اسرع وقت".

- نيمار يكشف عن علاقته بميسي بعد رحيله.. ويصدم رونالدو

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وقال ‏نيمار في مقابلة أجراها مع صحيفة فرانس فوتبول : "ميسي لاعب لا يصدق انه افضل لاعب كرة قدم رايته، ولا عجب انه يمتلك 6 كرات ذهبية لانه الافضل منذ سنوات، وفي الحقيقة يجب ان يكون هناك بالون دور خاصة به وحده، ويجب ان تكون هناك بالون دور خاصة بميسي فقط، وسابقى احب ميسي دائما انه الافضل ‏نيما، ويجب ان يكون هناك كرة ذهبية باسم ليونيل ميسي، هو لاعب مذهل، أفضل ما رأيت في حياتي، ليس من المستغرب ان يحصل على 6 كرات ذهبية، وسيحقق المزيد في السنوات المقبلة".

- تعليق فالفيردي على مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

علق الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ووقوع فريقه في مواجهة نابولي الإيطالي، وقال فالفيردي عقب القرعة :"نابولي خصم قوي، ومعقد، ولديه أجواء رائعة في ملعبه، لا أحد يعرف كيف سيكون خصمه عندما يلعب ضده".

- برشلونة يتراجع وكبار أوروبا يتنافسون على ضم موهبة النرويج

دخل عدد من الاندية الأوروبية في منافسة شرسة للحصول على خدمات مهاجم فريق ريد بول سالزبورج الدولي النرويجي , إيرلينج هالاند , خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، وذكرت للمعلومات الواردة من شبكة ” El Desmarque ” الإسبانية , فإن برشلونة قرر الإنسحاب من سباق التعاقد مع هالاند , بسبب رغبة العديد من الأندية بضمه.

- برشلونة يخطط لضم نجمه السابق

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يسعى لتعزيز وسط ملعبه بإعادة تياجو ألكانتارا (28 عامًا) إلى كامب نو، بعد رحيله عام 2013، ومع ذلك يعلم برشلونة أنه سيواجه مشكلة في إتمام الصفقة، بسبب عدم قدرته على توفير مطالب بايرن ميونخ المالية.

- الريال يفقد نجمه أمام برشلونة

تأكد رسميًا غياب مارسيلو نجم ريال مدريد عن موقعة الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل ضد برشلونة، في منافسات الجولة العاشرة المؤجلة بينهما من الدوري الإسباني.