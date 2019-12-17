رياضة | 6 معلومات عن دمنهور والمنصورة قبل المباراة الهامة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 معلومات عن دمنهور والمنصورة قبل المباراة الهامة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويقدم "الخليج 365 الرياضي" 6 معلومات وأرقام عن الفريقان قبل المواجهة المرتقبة:
1- خاض دمنهور 8 مباريات، حقق خلالهم 4 إنتصارات، وتعادل في مبارتان، وخسر مثلهما.
2- خاض المنصورة 8 مباريات، حقق خلالهم فوز وحيد، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى 3 هزائم.
3- أحرز فريق دمنهور 9 أهداف، وعليه 7 أهداف، فيما سجل فريق المنصورة 5 أهداف، وعليه 8 أهداف.
4- شهدت الجولة السابقة، خسارة المنصورة على ملعبه من الأوليمبي، بهدف، وخسارة دمنهور من فاركو بنفس النتيجة.
5- هدافو دمنهور، وحيد محسن الذي سجل 4 أهداف، يليه أحمد العوضي برصيد هدفين.
6- هداف المنصورة، اللاعب أحمد هريسه الذي أحرز هدفين.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- فاركو 18 نقطة
2- الرجاء 15 نقطة
3- غزل المحلة 14 نقطة
4- دمنهور 14 نقطة
5- أبو قير 12 نقطة
6- بلدية المحلة 12 نقطة
7- دكرنس 11 نقطة
8- الأوليمبي 10 نقاط
9- الحمام 8 نقاط
10- المنصورة 7 نقاط
11- بيلا 4 نقاط
12- المالية 3 نقاط