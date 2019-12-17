رياضة | أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الإثنين: أول رد فعل من مرتضي بعد الخسارة.. استهداف هدّاف الدوري.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 16 ديسمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها السقوط على يد طلائع الجيش وخطف هداف الدوري المصري والهجوم من جديد على النقاز وغيرها من الأحداث الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يسقط على يد طلائع الجيش

تمكن نادي طلائع الجيش من الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريح ناري من مرتضى منصور على انضمام كهربا للأهلي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كهربا حصل على ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه من وراء احترافه في اتحاد جدة السعودي.

وتابع في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم "انتقال كهربا للأهلي لا علاقة له بالرياضة لانه على ذمة نادي الزمالك".

وأكمل " كهربا كان عقده في البرتغال ٥٠ ألف دولار وهو ما يؤكد أن الصفقة كان مدبر لها من البداية مع النادي البرتغالي".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضى منصور يهاجم النقاز

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التونسي حمدي النقاز ظهير الفريق بسبب رحيله عن الفريق خلال احد المداخلات التليفزيونية.

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وقال مرتضى منصور في تصريحاته " أي لاعب خائن لا مكان له بيننا مهما كانت قدراته والبطولات التي سيحققها لنا وحمدي النقاز صفحة وانتهت".

وأكمل "هروب أي لاعب يعطي للنادي الحق في الاستبدال ويكون بمثابة قوة قهرية مثل الإصابات تماما".

أول رد فعل من مرتضى منصور عقب الهزيمة من طلائع الجيش

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاجتماع بلاعبي فريق كرة القدم الأول والجهاز الفني، غدا الثلاثاء، من أجل مناقشة أسباب الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3، والعمل على تصحيح الأخطاء خاصة وأن الفريق سيواجه عدد من المباريات الصعبة خلال الأيام المقبلة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يستهدف ضم هداف الدوري المصري

يستهدف نادي الزمالك التعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وبدأ مسئولو نادي الزمالك في التفاوض مع حسام حسن لمعرفة رأيه في الانضمام لصفوف الفريق في الشتاء القادم.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري عقب مباراة طلائع الجيش

وبنتيجة مبارة اليوم يقف رصيد نادي الزمالك عند 13 نقطة ليظل في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل 7 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي سموحة يوم الجمعة القادمة 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.