رياضة | بعد السقوط أمام طلائع الجيش.. الزمالك "وش السعد" على أندية الدوري الممتاز (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السقوط أمام طلائع الجيش.. الزمالك "وش السعد" على أندية الدوري الممتاز (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

افتتح محمد شحاتة أهداف فريق طلائع الجيش بالدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وتعادل مصطفي محمد للزمالك في الدقيقة 36، وتقدم ناصر منسي للفريق العسكري مجددًا بالدقيقة الـ 42، وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للجيش بالدقيقة 58، بينما سجل كريم بامبو هدف ثاني للزمالك بالدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وأصبح نادي الزمالك بمثابة "وش السعد" على بعض أندية الدوري الممتاز، حيث كان بوابة الفوز الأول لعدد من الأندية في البطولة المحلية وحققت أندية أخري أرقامًا كثيرة أمامه، ولا يبخل بتوزيع النقاط المجانية علي الأندية خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أندية استفادت من مواجهة الزمالك الدوري الممتاز:-

1- نادي مصر:

انتزع نادي مصر تعادل ثمين من الزمالك في النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، وسجل الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة أول هدف في تاريخ مشاركته بالمسابقة المحلية في شباك الفريق الأبيض عن طريق اللاعب "عمر الحبشي".

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2- إنبي :

افتتح فريق انبي انتصاراته بالموسم الحالي على حساب الزمالك ايضًا حيث تغلب على الفارس الأبيض بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

3- طلائع الجيش:

فريق طلائع الجيش حقق ايضًا فوزه الأول في الدوري الممتاز بالموسم الحالي على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، سجل أهداف الفريق العسكري (محمد شحاتة – ناصر منسي- أحمد سمير)، بينما أحرز هدفي الفريق الأبيض (كريم بامبو – مصطفي محمد).

4- النجوم:

حقق ايضًا فريق النجوم الفوز الأول في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الزمالك في الموسم الماضي، حيث تغلب على الفارس الأبيض بنتيجة بهدف دون مقابل سجله "صلاح أمين".