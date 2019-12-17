اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني بدون تقطيع barcelona vs real madrid live match

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض في بث مباشر وحصري، يلا شوت bein معلومات البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فرصة ستكون سانحة لمشتركي قنوات beIN SPORTS لمتابعة اللقاء المرتقب لكلاسيكو الأرض الذي يستأثر بمتابعة أحباء المستديرة في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال البث التلفزيوني المباشر أو عبر beIN CONNECT.

وتتنزل قمة الكلاسيكو هذه المرة في سياق مثير، سياسياً (أحداث إقليم كتالونيا) وخصوصاً رياضياً حيث يتعادل الفريقان بمجموع النقاط (35 نقطة لكل منهما)، وما سيزيد إثارة المواجهة أيضاً هو تعثر الفريقين في آخر مرحلة، حيث تعادل "البلاوغرانا" على أرض سوسييداد (2-2) وحذا حذوه "الملكي" الذي اقتسم نقاط مواجهته أمام فالنسيا على أرض الـ"ميستايا" (1-1). كل هذه المعطيات ستجعل من موقعة كامب نو ملتهبة أكثر من العادة.

مباراة برشلونة وريال مدريد - معلومات البث مباشر

Advertisements

• مباراة برشلونة وريال مدريد موعدكم معها سيكون يوم الاربعاء في الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• البث المباشر لمواجهة برشلونة وريال مدريد يمكنكم مشاهدته باللغة العربية عبر قناة HD3 وباللغة الإنكليزية على HD12.

• الزميل عصام الشوالي هو من سيتكفل بمهمة التعليق على الكلاسيكو الحدث.

• يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لكلاسيكو الليغا على الإنترنت، إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.