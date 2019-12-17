الامارات | منتخب الغولف في المركز التاسع عربياً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الغولف في المركز التاسع عربياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّ المنتخب الوطني للغولف، وبإجمالي رصيد بلغ 949 ضربة، تاسعاً في البطولة العربية الـ39 للرجال، التي أسدل الستار عليها أول من أمس في مدينة مراكش المغربية، وامتدت منافساتها على مدار أربعة أيام على ملاعب نادي «إمليكس»، وشهدت مشاركة 55 لاعباً مثلوا منتخبات 13 دولة عربية.

ونجح المنتخب المغربي وبرصيد 839 ضربة في انتزاع لقبه الثالث على التوالي، والثامن لهم في بطولات الرجال منذ انتصارهم بلقب عام 2011، فيما جاء المنتخب المصري وصيفاً بمجموع 867 ضربة، والمنتخب التونسي ثالثاً بإجمالي 881 ضربة.

وعلى صعيد منافسات الفردي، حصد لاعب المنتخب المصري دين نعيم، برصيد 274 ضربة، المركز الأول والميدالية الذهبية، متفوقاً بفارق الأربع ضربات عن المغربي سفيان دهماني الذي حل بالمركز الثاني، فيما حلّ زميله عثمان روزي بالمركز الثالث، لتأتي أفضل النتائج الإماراتية مع لاعب المنتخب عبدالله مشرخ بحصده 313 ضربة.

وعقب انتهاء المنافسات قام النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للغولف، مصطفى الزين، والأمين العام للاتحاد العربي، عادل الزرعوني، بتتويج الفائزين.