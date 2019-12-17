الامارات | المنصوري يعود إلى الدرّاجات بعد «كسر الكتف»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يعود إلى الدرّاجات بعد «كسر الكتف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد درّاج المنتخب ونادي شباب الأهلي أحمد المنصوري، إلى تدريباته استعداداً للبطولة العربية للمضمار 27 الجاري في مصر، بعد إصابته بكسر في الكتف أثناء التدريبات.

وقال المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «سيحدد الطبيب إمكانية المشاركة كاملة في البطولة، لكن الآن استعد جيداً وسأكون جاهزاً للبطولة».