الامارات | المنصوري يعود إلى الدرّاجات بعد «كسر الكتف»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يعود إلى الدرّاجات بعد «كسر الكتف» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد درّاج المنتخب ونادي شباب الأهلي أحمد المنصوري، إلى تدريباته استعداداً للبطولة العربية للمضمار 27 الجاري في مصر، بعد إصابته بكسر في الكتف أثناء التدريبات.
وقال المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «سيحدد الطبيب إمكانية المشاركة كاملة في البطولة، لكن الآن استعد جيداً وسأكون جاهزاً للبطولة».
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