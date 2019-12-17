الامارات | قرعة متوازنة في ثالث أدوار دوري السنوكر والبلياردو

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوازنة في ثالث أدوار دوري السنوكر والبلياردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد السنوكر والبلياردو، أمس، عن قرعة الدور الثالث لدوري الإمارات للسنوكر والبلياردو، التي أسفرت عن مجموعات متوازنة من حيث المستويات الفنية.

وأجريت مراسم القرعة بحضور كل من المدير التنفيذي للاتحاد، خالد الخيلي، ورئيس لجنة المسابقات محمد عبدالله، وأعضاء لجنة المسابقات.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد، خالد الخيلي، في تصريحات صحافية، أن «الدور الثالث من البطولة الذي سينطلق في الثاني من يناير المقبل، يمثل استكمالاً للمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون في الأدوار السابقة، ويعد فرصةً إضافية ضمن مراحل إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية في استحقاقاتهم المقبلة».

ويذكر أن قرعة الدور الثالث قد أجريت على اللاعبين الـ32، الذين نجحوا في التأهل عن الدور الثاني الذي أقيم منذ نوفمبر الماضي بنظام دوري المجموعات.