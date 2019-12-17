الامارات | شباب الأهلي يقسو على العين في «كلاسيكو» السلة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقسو على العين في «كلاسيكو» السلة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسا حامل اللقب فريق شباب الأهلي وبأكثر من ضعف «سكور» على فريق العين، عقب تحقيقه انتصاراً عريضاً بفارق 52 نقطة وبنتيجة «88-36»، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية للنسخة 43 من بطولة الدوري العام لرجال كرة السلة، التي سجلت أيضاً عودة النصر من صالة الجزيرة بانتصار مستحق بواقع «86-62»، ونجاة الوصل وعلى أرض صالة ناديه من مصيدة الوحدة، عقب الفوز الصعب للإمبراطور بفارق أربع نقاط وبنتيجة «81-77».

على صالة النهيانية في مدينة العين، أكد شباب الأهلي جاهزيته للدفاع عن لقب الدوري الذي يحتكره منذ موسم 2008-2009، بعد أن فرض أفضليته المطلقة على المراحل الأربع للمباراة بواقع «28-7 و19-11 و26-8 و15-10»، عبر تألق كل من محترفه الأميركي سام يونغ بتسجيله (23 نقطة)، ونجمه الشاب أحمد عبداللطيف (20 نقطة)، فيما ذهب لقب أفضل مسجلي العين للاعبه عيسى عبدالله برصيد 23 نقطة.

وفي سيناريو مشابه، واصل النصر، المنتشي الأسبوع الماضي بلقب كأس نائب رئيس الدولة، عروضه القوية، ونجح لاعبوه في تحقيق انتصارهم المستحق على الجزيرة بنيل العميد الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع بواقع «19-13 و19-18 و25-16 و23-15».

وبصورة مغايرة، فرّط الوحدة في فرصة إلحاق الهزيمة الأولى تاريخياً بالوصل، بعد أن انهى «أصحاب السعادة» الشوط الأول متقدمين بفارق سبع نقاط وبنتيجة «48-41»، خصوصاً أن مراحل الشوط الثاني شهدت صحوة للاعبي الامبراطور، الذين عرفوا كيفية العودة بالفارق وحسم المباراة لمصلحتهم بنيلهم الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة «20-12 و20-17».