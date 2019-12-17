الامارات | اتحاد الإمارات يحصل على اعتماد آسيوي لمنح دبلوم للمدربين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات يحصل على اعتماد آسيوي لمنح دبلوم للمدربين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم حصوله على اعتماد الاتحاد الآسيوي، الذي يتيح له التنظيم الذاتي لدورات تدريب المدربين لنيل شهادتي دبلوم (A - B)، وفقاً للمتطلبات والمعايير الآسيوية، وبمنهج تعليم يتناسب مع متطلبات التدريب في الإمارات.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري بجهود الإدارة الفنية، وقال إن «زيارة وفد لجنة التعليم والتدريب الآسيوية في نهاية أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عقد اتحاد الكرة لدورة الحصول على الرخصة التدريبية (A)، التي حظيت بمتابعة وتقييم دقيق لمنهج وخطة تعليم الدارسين وبقية المعايير والمتطلبات الآسيوية المطلوبة، ومن ثم الموافقة على منحنا استقلالية تنظيم الدورات التدريبية، إنجاز جديد حققه المحاضرون والمدربون المواطنون الذين يُشرفون على جميع دورات مدربي كرة القدم وتقديم المحاضرات النظرية والعملية للدارسين، وثقتنا بهم كبيرة لتطوير قطاع التدريب في الدولة، ونسعي خلال عام 2020 لتقديم ملف دبلوم الرخصة الاحترافية».

وكانت الإدارة الفنية حصلت على موافقة لجنة التعليم والتدريب بالاتحاد الآسيوي على استقلالية تنظيم الدورتين التدريبيتين (D ،C) أكتوبر الماضي، ليصبح اتحاد الإمارات لكرة القدم الجهة التي تصدر الشهادة المعتمدة من الاتحاد القاري.

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وفي سياقٍ متصل، اختتمت الخميس الماضي في مقر اتحاد الكرة بدبي محاور دورة مدربي كرة القدم لنيل شهادة الدبلوم (A)، التي نظمها اتحاد الكرة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة 19 دارساً من مختلف أندية الدولة.

وتُعد الدورة الأولى التي تُعقد تحت مظلة اتفاقية التعليم الذاتي المُبرمة بين الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم.

وتضمن برنامج الدورة التدريبية (A) محاور عدة تمت مناقشتها خلال فترة انعقادها في المحاضرات النظرية والعملية، التي تناولت أهمية تدريب وإدارة الفريق الأول والتكتيك المناسب وطرق اللعب ومنظومة الفريق بشكلها الهجومي والدفاعي، والتخطيط لإدارة المباريات في الموسم الرياضي الكامل ومستجدات كرة القدم، بالإضافة للعلوم الأخرى كعلم النفس والطب الرياضي والإدارة الرياضية وكيفية تعامل المدرب مع شركات كرة القدم والإعلام والإدارة وعناصر المنظومة كافة، التي سيقدمها المختصون، كل في مجاله.

وحاضر بالدورة عبدالله حسن عبدالله رئيس قسم التدريب باتحاد الكرة، وخبراء فنيون عاملون في الأندية.\