الامارات | مارفيك سيعتزل التدريب بعد إقالته من «الأبيض»

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك سيعتزل التدريب بعد إقالته من «الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الهولندي مارفيك، إنه لا يتوقع أن يعود إلى التدريب، بعد إقالته من تدريب المنتخب، ويعتقد أن مسيرته التدريبية انتهت. وأوضح في مقابلة مع قناة «فتبل»، ونشرتها صحيفة «ون ليمبرغ»، أنه يجد صعوبة في الحديث حول توقفه عن العمل كمدرب، مبيناً أن فرصة عودته للتدريب ضئيلة جداً، وأن الأقرب بالنسبة له هو التوقف عن التدريب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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