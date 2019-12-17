الامارات | مدرب الوصل السابق يبحث عن الألقاب في المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوصل السابق يبحث عن الألقاب في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب فريق الوصل السابق، الأرجنتيني غوستافو كوتيروس، عن توليه بصورة رسمية مهمة تدريب فريق تيخوانا المنتمي للدوري المكسيكي، وأن مشواره سيبدأ ببطولة الدوري في يناير المقبل. وكان كوتيروس أقيل من مهمة تدريب «الإمبراطور» بسبب سوء النتائج، وتعاقد النادي لاحقاً مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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