شكرا لقرائتكم خبر عن «الشحي» يغيب عن عجمان أمام الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب لاعب وسط عجمان، محمد الشحي، أمام الشارقة الخميس المقبل في الجولة العاشرة من الدوري، بعد أن تلقّى البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة العين أول من أمس. وبدأ مدرب البرتقالي، المصري، أيمن الرمادي في تجهيز بديل الشحي، لتعويض غيابه عن وسط ميدان فريقه في تلك المباراة، اذ تنحصر اختيارات المدرب في كل من عبدالله مال الله، واللاعب الشاب خليفة خالد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الشحي» يغيب عن عجمان أمام الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.