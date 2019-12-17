شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال في مهمة صعبة أمام فلامينجو.. والسد يصطدم بالترجي بكأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الهلال السعودى، مباراة من العيار الثقيل، على استاد خليفة، في السابعة والنصف مساءً، أمام نادى فلامينجو البرازيلى ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام حاليًا في العاصمة القطرية «الدوحة». وكان الهلال تأهل إلى دور نصف النهائى، بعد الفوز على الترجى التونسى في دور ربع النهائى، بهدف الفرنسى جوميز، ومن المنتظر أن يتسلح الزعيم السعودى بخدمات الإيطالى سيباستيان جيوفينكو، لاعب الفريق، الذي غاب عن المواجهة الماضية بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة. ولن تكون مهمة الهلال في تحقيق الفوز على فلامنجو «سهلة» حيث سيواجه «الزعيم»، الفريق البرازيلى الذي نجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس «مرتين»، الأولى عام 1981 والثانية عام 2019، وقد أضاف لسجله الرائع كأس إنتركونتيننتال بالفوز على ليفربول عام 1981. كما توج هذا الموسم بلقب الدورى البرازيلى، بعد منافسة شرسة مع سانتوس وبالميراس، فيما يمتلك ضمن صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين مثل جابرييل باربوسا وفيليبى لويس ورافينيا. في نفس السياق، ذكرت صحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية أن 10 آلاف مشجع وصلوا إلى العاصمة القطرية «الدوحة» خلال اليومين الماضيين، فيما ينتظر وصول 5 آلاف مشجع آخر خلال الساعات القادمة، ليصل عدد مشجعى فلامنجو في مباراة الغد إلى 15 ألفا. وفى مباراة أخرى، سيكون السد على موعد نارى مع الترجى، في الرابعة والنصف عصرًا، في لقاء تحديد المركز الخامس والسادس، حيث كان الفريق القطرى قد خسر في دور ربع النهائى أمام فريق مونتيرى المكسيكى، فيما تلقى الفريق التونسى هزيمة أمام الهلال السعودى بهدف دون رد.