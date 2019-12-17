شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصطدم بـ«إنبي».. وبيراميدز يتأهب لإقصاء الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم- الثلاثاء- مباريات الجولة الثامنة من الدورى الممتاز بمواجهتين صعبتين للفرق الأربعة التى يسعى خلالها كل فريق لحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين مركزه بجدول الدورى بعد الهزائم التى تلقاها عدد منهم فى المباريات الأخيرة، وأولى هاتين المباراتين مواجهة المصرى البورسعيدى أمام إنبى فى الخامسة مساء على أرض ملعب استاد بتروسبورت.

يدخل الفريق البترولى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز فى آخر جولتين أمام الزمالك والجونة، وهما الفوزان الوحيدان للفريق هذا الموسم، مما حسن من ترتيبه بجدول المسابقة بعدما ارتفع رصيده إلى 7 نقاط احتل بها المركز الثانى عشر، وابتعد مؤقتا عن شبح الهبوط للقسم الثانى.

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وفى المقابل يدخل أبناء بورسعيد المباراة، رافعين شعار التحدى والندية لأصحاب الأرض سعيا للعودة بنقاط المباراة الثلاث وتعويض الخسارة أمام المقاولون العرب وهى الثالثة للفريق هذا الموسم، مما أبعد الفريق عن دائرة المنافسة واحتلاله المركز الحادى عشر بـ7 نقاط.

وفى السابعة والنصف مساء اليوم يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز نظيره الجونة، على أرض ملعب الدفاع الجوى. يدخل الفريقان المباراة وشعارهما لا بديل عن الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث من أجل تحسين مركزهما بجدول المسابقة، بعدما تلقى كل منهما هزيمة فى الجولة الماضية، حيث خسر بيراميدز أمام الزمالك بهدفين نظيفين والجونة أمام إنبى بأربعة أهداف مقابل هدف. يدخل بيراميدز اللقاء بقيادة مدربه سبستيان ديسابر محتلا المركز السابع بـ12 نقطة، وهو مركز لا يليق بطموحات إدارة النادى والجهاز الفنى.

ويأمل الفريق الساحلى استعاده الثقة من خلال مباراة اليوم، ووضع الفريق على طريق الهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى، بعد احتلاله المركز السابع عشر بـ4 نقاط.