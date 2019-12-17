شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف «كارتيرون» بحسم مصير «كاسونجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على حسم مصير الكونغولى كابونجو كاسونجو، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى للفريق قرر الحكم على مستوى كاسونجو من خلال مشاركته فى التدريبات خلال الفترة القادمة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائى من قيده فى القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

على جانب آخر، طالب مرتضى منصور، رئيس النادى، اتحاد الكرة، بزيادة عدد الاستبدال بشكل استثنائى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن النادى يعانى من هروب لاعب، وهو محمود كهربا، وإصابة لاعب آخر بقطع فى الرباط الصليبى، وهو محمود عبد العزيز، وأيضا نفس الشىء لخالد بو طيب، الذى يقترب من الرحيل بعد إصابته فى الركبة وخضوعه لعملية جراحية.

وأوضح أن هذا الأمر ينطبق أيضا على الأهلى، الذى لديه العديد من اللاعبين المصابين لفترة كبيرة، ومنهم محمد محمود الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وأن هذا الأمر سوف يطبق مبدأ العدالة بين الجميع.

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وكشف رئيس القلعة البيضاء عن أنه يجهز مفاجأة مدوية للرد على النادى الأهلى فى أزمة «كهربا»، بعد انتقاله إلى صفوف المارد الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف، بعدما فسخ تعاقده مع الزمالك، وانتقل إلى صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالى، ثم يفسخ عقده ليعود إلى القلعة الحمراء.

على جانب آخر، كشف حمدى النقاز، الظهير الأيمن السابق للفريق، عدم سفره إلى تونس وتواجده فى مصر حتى الآن، مشيرًا إلى أن أزمته مع القلعة البيضاء كما هى ولم يتواصل معه أحد من المسؤولين.

وأضاف الدولى التونسى «الملف بالكامل مع المحامى الخاص بى، ولن أتحدث فى أى شىء مجددًا، لدى مستحقات مالية وهذا حقى، وسافرت إلى تونس عقب نهاية دراسة ابنتى».

وكان حمدى النقاز قد أعلن منذ فترة فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، فى ذات الوقت قرر الزمالك شكوى اللاعب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا». فى سياق آخر، حضر محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق، تدريبات الفريق، أمس الأول، ولكنه لم يشارك فى التدريبات، حيث عقد جلسة مع محمد أسامة، طبيب الفريق، وتحدث معه حول البرنامج التأهيلى الذى يخضع له.

وأجرى اللاعب عملية جراحية بوتر إكيليس منذ عدة أشهر بدولة ألمانيا، بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.