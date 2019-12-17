طارق يحيى يبكي على الهواء ويعتذر لجمهور الزمالك (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق طارق، يحيى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، على فوز فريقه أمام الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الدوري.
وقال طارق يحيى في تصريحات له عقب المباراة: “الحمد لله على المكسب، صادفنا سوء حظ غير طبيعي، لعبنا 4 مباريات لم أوفق في الفوز، بعد اضاعة ركلة الجزاء شعرت بهروب المباراة”.
وتابع: “بعتذر لجماهير الزمالك بس ده شغلي وأنا اشتغلت في الزمالك شهر تفانيت وأخلصت في شغلي وبخلص في أي مكان بشتغل فيه وعلى جماهير الزمالك تفتخر بنجاح أبنائها خارج النادي”.
وختم طارق يحيى حديثه عبر إحدى الفضائيات بالبكاء حزنًا على اتهامه بتفويت المباراة للزمالك.
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