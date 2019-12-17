شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الزمالك بهدفين لهدف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي أمام نظيره طلائع الجيش باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز بتقدم الطلائع بهدفين لهدف.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمد عبدالسلام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة وساخنة من جانب طلائع الجيش وفي الدقيقة الأولى تعود الكرة من الدفاع لعواد الذي استقبل الكرة لكنها تطول منه ليحاول عليها مهاجم الطلائع لكن يتدخل محمود علاء اثناء تسديد الكرة على المرمى الخالي ويتم تسديد الكرة من ناصر منسي ليخرجها عواد لركنية تمر عرضية بدون خطورة.

وتستمر هجمات الطلائع المندفع مبكرا وينجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد شحاتة بعد تمريرة من كريم طارق ليستقبلها شحاتة على حدود المنطقة ويتوغل ليسددها في الشباك معلنا تقدم الطلائع بهدف دون رد.

الهدف المبكر فتح مجريات اللعب بين الفريقين ويرد الزمالك بتمريرة أمامية من فرجاني ساسي داخل منطقة الجزاء شتتها دفاع طلائع الجيش بنجاح بعدها كرة ركلة حرة على حدود المنطقة يلعبها ساسي طولية مجددا داخل المنطقة ولكن الحكم يحتسب الكرة تسلل.

ويواصل الزمالك محاولاته من جانبي الملعب رغم التكتل الدفاعي من الجيش الذي لجأ لاعبوه للعنف لإفساد الهجمات مبكرا وتدخل قوي للغاية من فرانك ستيفين على محمد عبدالسلام في الجبهة اليمني.

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ويحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء بعد التحام هوائي قوي مع طارق حامد في وسط الملعب بعدها يواصل الزمالك محاولاته من جديد بعرضية من طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء لكن لم تجد متابعة جيدة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب لفترة وسط تكتل دفاعي من الجيش ويرد الزمالك بهجمة خطيرة وفرصة هدف بعد عرضية من ركنية ويقابلها محمود علاء برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وانقاذ من محمد بسام حارس الجيش وتخرج ركنية جديدة في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

ويرد الجيش بعرضيات من جانبي الملعب ويخرج عواد ليتصدى للكرة قبل وصولها لناصر منسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وأسفر هجوم الزمالك عن هدف التعادل عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 36 من عمر المباراة بعد عرضية من أوباما في الجانب الأيسر ليرتقي عليها مصطفى محمد برأسية قوية في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكلا منهما.

وتستمر المحاولات البيضاء الهجومية ومراوغة رائعة من فرجاني ساسي ليمررها إلى اوناجم الذي راوغ الظهير الأيسر وسددها قوية بالقدم اليمنى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

ويشهر الحكم جهاد جريشة البطاقة الصفراء في وجه الثنائي محمد أوناجم من الزمالك وفرانك ستيفن من الطلائع بعد احتكاك في وسط الملعب.

وعلى عكس سير المباراة يسجل طلائع الجيش الهدف الثاني بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء وخروج خاطئ من عواد لتصل الكرة لناصر منسي ويسددها من داخل المنطقة لتسكن الشباك معلنا تقدم فريقه بهدفين لهدف في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

ويحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع من عمر الشوط الأول لم تشهد جديدا لينتهي الشوط بتقدم طلائع الجيش بهدفين لهدف.