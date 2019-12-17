شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين إيليكى وكودجو لتدعيم هجوم الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بين الثنائى الإفريقى النيجيرى إيليكى مهاجم لوزين السويسرى، والكونغولى لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى، لتدعيم هجوم الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يتبقى للقلعة الحمراء التعاقد مع لاعب واحد فقط فى يناير المقبل، بعد ضم محمود عبدالمنعم كهربا، ودخل كودجو ضمن الترشيحات تحسباً لتعثر التفاوض مع لاعب لوزين السويسرى.

فيما تحسم لجنة التخطيط بالنادى، بقيادة محسن صالح، بالتشاور مع الجهاز الفنى، العرض الرسمى سواء بالموافقة أو الرفض على العرض الذى تلقاه الثنائى عمار حمدى وصلاح محسن للانضمام لفريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروى بعدما حقق الفريق الفوز السادس على التوالى على حساب حرس الحدود بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الأول، الأحد، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، وعلى إثرها اعتلى الفريق صدارة المسابقة مرة أخرى برصيد 18 نقطة.

من جانبه، أعرب رينيه فايلر عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على حرس الحدود، قائلا إن فريقه أتيحت له العديد من الفرص طوال المباراة، من بينها فرصتان مؤكدتان على الأقل، قبل أن ينجح عمرو السولية فى تسجيل هدف الفوز بالمباراة.

وأوضح المدير الفنى أنه كان لديه إحساس أن الفريق قادر على تسجيل الهدف الثانى، لكنه فى النهاية حصد النقاط الثلاث وحقق هدفه فى المباراة.

وكشف فايلر عن تعليماته للاعبين بين شوطى المباراة، مؤكدا أنه طالبهم بضرورة الاستمرار فى الضغط والوصول لمرمى الحرس، فى ظل التكتل الدفاعى للفريق.

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وأكد المدير الفنى للأهلى أنه يبحث دائما عن حلول قبل أى مباراة، وهو ما يسعى إليه دائما، وسوف يسعى إليه فى الفترة المقبلة من خلال تنويع اللعب.

وأشار فايلر إلى أن محمود وحيد الذى تم استبداله فى الشوط الثانى اشتكى من إصابة فى الرأس، وعلى معلول عائد من الإصابة ويتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.

فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن الفريق حقق فوزا مهما على حساب حرس الحدود الذى يمتلك عناصر مميزة وجهازا فنيا قويا، مشيرا إلى أن الفوز يمنح الأهلى دفعة كبيرة لتقديم عروض أفضل خلال المباريات المقبلة.

وقال عبدالحفيظ إن عمرو السولية ظهر بصورة مميزة، وسجل هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية، والجهاز الفنى كان يعلم أن فريق حرس الحدود يعتمد فى الكثير من الأوقات على التكتل الدفاعى، والتصويب من مسافات بعيدة كان أحد الحلول الفنية التى تدرب عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الأهلى لديه تركيز شديد فى بطولة الدورى، وسيتم الاستعداد لمباراة الإسماعيلى المقبلة بشكل جيد لأنه منافس قوى ويملك عناصر لديها مقومات كبيرة، وأوضح أن الجهاز الفنى يولى اهتماما كبيرا بتطوير أداء اللاعبين والفريق فى الوقت الراهن.

من جهة أخرى، طلب الجهاز الفنى من نظيره الطبى تجهيز على معلول لمواجهة الإسماعيلى المهمة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما غاب اللاعب عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ مباراة النجم الساحلى فى البطولة الإفريقية.

فيما وضع الجهاز الفنى برنامجا تأهيليا لياسر إبراهيم من أجل تجهيزه بعد إصابته فى مران الفريق الجماعى، وكان اللاعب قد اشتكى من آلام عضلية، وفضل الجهاز الطبى إراحته.

ويخضع اللاعب للفحص الطبى من جديد خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية. جاء ذلك فى الوقت الذى استأنف فيه الجهاز الفنى التدريبات مباشرة دون الحصول على راحة عقب مواجهة حرس الحدود وذلك بسبب ضيق الوقت.