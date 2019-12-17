شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مليون إسترلينى دعمًا لـ«سولشاير» فى صفقات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «مترو» الإنجليزية، أن إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، رصدت ميزانية ضخمة لدعم النرويجى أولى جونار سولشاير فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن إدارة مان يونايتد رصدت 250 مليون إسترلينى لدعم تشكيلة أولى جونار سولشاير مدرب الفريق نهاية الموسم الجارى. وأوضحت الصحيفة، أن سولشاير طلب التعاقد مع الثنائى جادون ساشنو، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، وإيرلينج هالاند، مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوى. أضافت الصحيفة، أن مسؤولى مانشستر يونايتد قرروا إنفاق الميزانية الضخمة فى حالة واحدة، وهى توافر الأهداف المتاحة والتى تتمتع بأولوية كبيرة. وأشارت إلى أنه من المتوقع زيادة الميزانية المرصودة لدعم مانشستر يونايتد، إلى 400 مليون إسترلينى، فى حالة بيع الفرنسى بول بوجبا إلى ريال مدريد نهاية الموسم.

يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد أنفقت 150 مليون جنيه إسترلينى على هارى ماجواير وآرون وان بيساكا ودانيال جيمس فى الصيف الماضى.