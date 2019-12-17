شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرفض مقترح تغيير شكل دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، فكرة تغيير نمط بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث اقترح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) إجراء إصلاح شامل لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا من خلال تحويله إلى بطولة تضم 32 فريقاً. وأكد كلوب أن فكرة زيادة عدد مباريات دورى أبطال أوروبا «لا فائدة منها»، مضيفًا: «أرى أن بعض أندية القمة ترغب فى مباريات أكثر بدورى الأبطال، أنا لست معنيا بذلك، إنه مجرد هراء». ويرى كلوب أن الأندية الأوروبية لديها بالفعل جدول مزدحم بالمباريات وأنه ليس من المنطقى إنهاك الأندية بمزيد من الارتباطات.

ووجه كلوب حديثه للمسؤولين قائلا: «هل تحبون رؤيتنا نعانى، لا أحد يهتم، لكننا سنقوم بما علينا فعله وسنظل نتحلى بالإيجابية». فيما أعرب كلوب عن سعادته البالغة بالفوزعلى ضيفه واتفورد 2 / صفر خلال المباراة التى جمعتهما، السبت الماضى، فى المرحلة السابعة عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز. وقال كلوب: «الشىء الأكثر أهمية هو أننا فزنا، فى ديسمبر ويناير عليك أن تظهر نزعة الفوز والأولاد فعلوا ذلك خلال مباراة صعبة».

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وأشار: «واتفورد فريق منظم، كان علينا القتال وقد فعلنا، لقد اعتمدنا على أليسون الذى تصدى لفرصتين محققتين، أعتقد أن الأولاد ردوا بشكل جيد». وسجل النجم المصرى محمد صلاح هدفى الفوز لليفربول ليقوده لتعزيز موقعه فى سباق هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز بـ9 أهداف متساويًا مع الدولى السنغالى ساديو مانى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة فى صدارة الترتيب بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتى صاحب المركز الثانى، وتوقف رصيد واتفورد عند تسع نقاط فى المركز العشرين الأخير.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم فى الدورى هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الثامن على التوالى والسادس عشر فى الدورى بشكل عام مقابل تعادل وحيد.

ونجح المدير الفنى الألمانى فى الحصول على بطولة دورى أبطال أوروبا، فى الموسم الماضى، وكأس السوبر الأوروبى، ويتربع على عرش صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز.