شكرا لقرائتكم خبر عن «ألابا» يطلب من «بايرن» شراء «كوتينيو» نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب دافيد ألابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألمانى، من إدارة العملاق البافارى شراء البرازيلى فيليبى كوتينيو بشكل نهائى. وكان النجم البرازيلى قد قدم أداء مميزًا، فى مباراة فيردر بريمن، التى جمعت الطرفين، السبت الماضى، وانتهت بفوز البايرن بنتيجة 6-1 ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة البوندزليجا، وسجل كوتينيو هاتريك خلال المباراة. من جانبه قال دافيد ألابا فى تصريحات أبرزتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «إذا شاهدت مباراة بايرن ميونخ ضد بريمن، ستقول علينا أن نقوم بشراء كوتينيو». أضاف: «إنه أمر استثنائى ما قام به كوتينيو فى مباراة بايرن ميونخ، نحن بحاجة لهذه النوعية من اللاعبين، وأنا سعيد للغاية لأنه أظهر للجميع ما يمكنه فعله».

جدير بالذكر، أن بايرن ميونخ يتواجد حاليًا فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 27 نقطة، بفارق ست نقاط فقط عن المتصدر لايبزيج. يذكر أن فيليب كوتينيو، كان قد انضم إلى فريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من برشلونة الإسبانى، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائى فى الصيف بمبلغ 120 مليون يورو.