شكرا لقرائتكم خبر عن كانتى يجهز خطة الرحيل من تشيلسى فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن الفرنسى نجولو كانتى، لاعب وسط تشيلسى الإنجليزى، يخطط من أجل الرحيل عن صفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت الصحيفة: كانتى يستهدف الرحيل عن تشيلسى بنهاية الموسم الحالى، حيث يسعى الفرنسى لخوض تحدٍ جديد خارج أسوار ناديه. وأشارت إلى أن ريال مدريد الإسبانى يعد الوجهة المثالية لكانتى، فى ظل العلاقة القوية التى تربطه بمواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد من المرجح أن يدفع ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترلينى من أجل التعاقد مع كونتى وإخراجه من تشيلسى.

وقالت الصحيفة إن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، يتردد فى خطوة ضم كانتى حيث يعتقد أن فريقه يمتلك لاعبين جيدين فى منطقة الوسط الدفاعى، إلا أن زيدان قد يقنع بيريز بضم اللاعب فى الصيف.

وختمت بأن ريال مدريد ليس الوحيد الذى يسعى وراء ضم كانتى حيث دخل بايرن ميونخ الألمانى ويوفنتوس الإيطالى السباق أيضًا.

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على جانب آخر، كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، تحديد إدارة نادى تشيلسى الإنجليزى، سعراً لبيع مدافعه الإسبانى المتألق ماركوس ألونسو فى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط المدافع الإسبانى ماركوس ألونسو الذى يبلغ من العمر 28 عاماً، بالرحيل عن نادى العاصمة الإنجليزية تشيلسى فى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت الصحيفة، إن هناك الكثير من الأندية الكبرى فى القارة العجوز، أوروبا، تسعى للتعاقد مع ماركوس ألونسو الظهير الأيسر للنادى اللندنى تشيلسى فى يناير، على رأسهم إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادى تشيلسى الإنجليزى حدد سعراً قدره 30 مليون يورو مقابل بيع الظهير الأيسر الإسبانى ماركوس ألونسو، وهو ما قد يغضب إنتر ميلان الذى كان يسعى لضمه على سبيل الإعارة فى يناير.

يذكر أن ماركوس ألونسو، يلعب فى نادى تشيلسى منذ صيف عام 2016 عندما انتقل من فريق فيورنتينا الإيطالى بدورى الدرجة الأولى مقابل 23 مليون يورو.