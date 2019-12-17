شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يكشف حقيقة التعاقد مع موهبة «دورى الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادى لايبزيج الألمانى حقيقة تفاوضه مع النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. كان سالزبورج قد أكد التقارير التى أفادت بسفر الدولى النرويجى إلى ألمانيا الأسبوع الماضى، للتفاوض مع أحد الأندية، وسط أنباء تفيد بجلوسه مع مسؤولى ناديى لايبزيج وبوروسيا دورتموند. من جانبه، قال أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذى لنادى لايبزيج، فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية: «نحن نرصد بالطبع عددًا من اللاعبين، وبالفعل نهتم بهالاند». وأكمل: «إنه لاعب رائع، لكنه مرتبط بعقد مع سالزبورج، ومن الأفضل عدم التحدث كثيرًا عن لاعب لديه عقد مع نادٍ آخر، لكن على الأقل يمكننا القول إننا مهتمون به». ويبدو النادى الألمانى الوجهة الأقرب لهالاند فى الميركاتو الشتوى، نظرًا لامتلاك شركة «ريد بول» ناديى سالزبورج ولايبزيج، وهو ما يسهل الصفقة.

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يذكر أن جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، أفصح عن جلسة جمعته بالمهاجم الشاب، صاحب الـ19 عامًا، ليشرح له أسلوبه وأفكاره وخططه بشأنه حال انتقاله لصفوف الفريق.

وفى نفس السياق، أكدت صحيفة «ذا صن» أن هالاند أبلغ مواطنه أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، أنه يرغب فى الانضمام إلى الشياطين الحمر. وأضافت أن مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، يُفضل انتقال اللاعب إلى صفوف يوفنتوس الإيطالى، إلا أن سولشاير يضغط بقوة من أجل ضم مواطنه.

كانت تقارير صحفية قالت إن بوروسيا دورتموند ولايبزيج أجريا محادثات من أجل ضم هالاند، إلا أن مدرب اليونايتد سافر إلى سالزبورج يوم الجمعة الماضى للتفاوض مع النادى واللاعب وتأمين عملية ضمه للشياطين الحمر فى الفترة المقبلة.