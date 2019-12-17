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أول تعليق لكلوب عن مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت نتيجة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال اوروبا عن مواجهة ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول والمتواجد حالياً في قطر لقيادة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية: “إنها قرعة مثيرة للاهتمام. توقعت مواجهة أحد قطبي مدريد وهذا ما حدث، ومدريد هو مكان لا نملك فيه سوى الذكريات السعيدة”.

وأضاف: “ستكون مباراة صعبة، فريقان معتادان على اللعب بشكل وأنماط مختلفة، لكن كلانا سيكون جاهزا وهذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة”.

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وعن صعوبة المواجهة أفصح:” أنها قرعة جيدة لأن هذا ما يجب أن تكون عليه دوري الأبطال، لم يكن هناك خصم سهل أبداً في أي من الجولات”.

وتابع:” أعتقد أنني قلت في المرة الأخيرة أن أتلتيكو مدريد الأقوى إلى حد ما في الفترة الأخيرة لكن يبدو أنه يصبح أقوى كل عام”.

وعن تتويج ليفربول العام الماضي بدوري الأبطال على ملعب أتلتيكو قال:” قضيت واحدة من أفضل ليالي حياتي في هذا الملعب وهذه المرة علينا الذهاب وأن نبذل قصارى جهدنا ثم العوده إلى انفيلد وهو مكان رائع ايضاً”.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الريدز وأتلتيكو مدريد ستقام في شهر فبراير القادم على ملعب أتلتيكو ومباراة العودة في مارس على ملعب ليفربول.

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