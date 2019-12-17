فضيحة.. قطر ترحب باستضافة "الشواذ" في مونديال 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

كشفت تقارير إنجليزية عن أن قطر أعلنت ترحيبها بمثليين الجنس، وذلك خلال كأس العالم "المونديال" التي تستضيفها الدوحة في 2022.



وتبعًا للصحيفة البريطانية "ديلي ميل" ، وذلك حسب صحيفة صدى البلد المصرية أمس الإثنين، سافر منظمون تنظيم مونديال 2022 إلى إنجلترا الأشهر الماضية، وذلك للقاء رابطة مشجعي ليفربول بما في ذلك أنصارهم المثليين جنسيًا، حسبما ذكر أحد الحاضرين.

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وتولىمؤسس رابطة Kop Outs بول آمان التي تعد من أنصار المثلية في مدينة ليفربول الإنجليزية، بعثة تقصي الحقائق في الدوحة مع شريكه في نوفمبر الماضي بدعوة من القائمبن على تنظيم كأس العالم، مؤكدا لوكالة فرانس برس، أنه مرحب بهم في دولة قطر.

واختتم : "أنا لست متأكدًا ما إذا كانت أعلام المثلية سترفع داخل قطر عامة أم لا ولكن من المؤكد أنها سترفع في الملاعب بين الجماهير".

جدير بالذكر أن كأس العالم سيقام في فصل الشتاء لأول مرة نظراً لانها ستقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.