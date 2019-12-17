شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحقق أول فوز له فى الدورى بثلاثية فى الزمالك.. ويقفز 4 مراكز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.



تشكيل الفريقان

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من:"محمد بسام فى حراسة المرمى، على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح فى خط الدفاع، فرانك ستفين، مهند لاشين، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".



الشوط الأول

جاءت البداية سريعة من جانب طلائع الجيش بعد خطأ من محمد عواد فى الدقيقة الأولى وسط ضغط كريم طارق لتصل الكرة إلى ناصر منسى الذى لم يحسن استغلال الخطأ وفى الدقيقة 3 ومن ضغط قوي لطلائع الجيش وصلت الكرة إلى كريم طارق الذى مررها بشكل رائع إلى محمد شحاتة ليحولها هدفا فى الشباك البيضاء وسط سيطرة لطلائع الجيش وخطورة مع مرور الدقائق ثم حاول الزمالك بعد مرور 10 دقائق استعادة توازنه ولكن مع وجود ثغرات فى عمق دفاع الأبيض تهدد مرماه.

وفى الدقيقة 17، أشهر الحكم جهاد جريشة الإنذار الأصفر الأول من نصيب ناصر منسى مهاجم الطلائع بعد تدخل مع طارق حامد وسط ضغط قوي من لاعبي الزمالك لتسجيل هدف التعادل ومن ثم عرضية من طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء مرت من الجميع إلى ركلة مرمى وحصل طارق حامد على إنذار أصفر فى الدقيقة 29 بعد تدخله مع محمد شحاتة صاحب هدف تقدم طلائع الجيش.

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وفى الدقيقة 31، كاد محمود علاء أن يخطف التعادل للزمالك من رأسية ولكن أبعد محمد بسام الكرة عن مرماه قبل أن تتجاوز خط المرمى، وفى الدقيقة 38 انطلق محمود علاء ليمرر الكرة إلى يوسف أوباما على الطرف الأيسر الذى حولها رائعة على رأس مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي سجلها في شباك محمد بسام ليتعادل الزمالك.

وفى الدقيقة 42، نجح ناصر منسى فى إعادة تقدم طلائع الجيش بتسجيله الهدف الثانى لفريقه بعد تمريرة من أحمد سمير إلى ناصر منسي داخل منطقة الجزاء سددها قوية تصدى لها عواد حارس الزمالك بعد خروجه من مرماه وارتدت إلى ناصر منسى مرة أخرى سددها في شباك الفريق الأبيض لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح فريقه.



الشوط الثانى

ودخل الزمالك، الشوط الثانى محاولاً تنظيم خطوطه ولكن احتسب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش فى الدقيقة 50 ليتقدم لها عاصم صلاح ونجح محمد عواد فى التصدى لها فى الدقيقة 51 ليحرم طلائع الجيش من زيادة التقدم أمام الفريق الأبيض وفى الدقيقة 56 أنقذ عواد مجددا مرماه من تسديدة قوية من كريم طارق من داخل منطقة جزاء الزمالك وفى الدقيقة 58 مرر كريم طارق الكرة بالكعب إلى عاصم صلاح الذى مرر كرة عرضية رائعة إلى أحمد سمير الذى حولها برأسية داخل الشباك البيضاء وسط أخطاء كبيرة مستمرة لخط دفاع الفريق الأبيض.

وفى الدقيقة 70، دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بمصطفى فتحى بدلا من أوناجم ثم دفع بكريم بامبو بدلا من فرجانى ساسى فى الدقيقة 72 ليعود أوباما إلى وسط الملعب بجوار طارق حامد فى محاولة لتنشيط الخط الأمامى للزمالك من جانب كارتيرون فيما دفع طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش بعمرو السيسى بدلا من محمد شحاتة فى محاولات لزيادة العدد فى وسط ملعبه لمواجهة تغييرات الزمالك الهجومية.

وفى الدقيقة 77، نجح البديل كريم بامبو فى تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للزمالك فى مرمى طلائع الجيش حيث أرسل أوباما عرضية باتجاه المرمى وسط ارتباك دفاع الطلائع انقض عليها بامبو ليسجل الهدف لفريقه ثم بعد ذلك سجل كريم بامبو هدف آخر ولكن ألغاه الحكم جهاد جريشة بداعى التسلل وسط محاولات بيضاء لإدراك التعادل ثم دفع كارتيرون بعمر السعيد فى آخر التغييرات بدلا من أوباما فى الدقيقة 88 واحتسب الحكم جهاد جريشة 7 دقائق وقت بدل ضائع.