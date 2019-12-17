«خورفكان للمعاقين» يحتفي باليوم الدولي لذوي الإعاقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى «نادي خورفكان للمعاقين» بمقره الجديد ب«اليوم الدولي لذوي الإعاقة» تحت شعار: «تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة» وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030، وحضر الحفل ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس نادي خورفكان للمعاقين، وسالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الدوائر المحلية بالمنطقة الشرقية، وحشد غفير من الرياضيين وأولياء الأمور واللاعبين.

وتحدث العصيمي وبني رشيد عن نشأة نادي خورفكان للمعاقين، مثمنين جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ودعمه السخي والمعتاد لأبنائه ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بإنشاء مقر النادي الجديد؛ وتوفير كافة سبل الدعم والتحفيز، وأشارا إلى أن المقر الجديد يعد صرحاً رياضياً عملاقاً تجاوزت كُلفته 40 مليون درهم، ويمثل إضافة كبرى للبنية الرياضية بالدولة، مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة؛ لاستقطاب الرياضيين والأبطال من ذوي الإعاقة.

وشهدت الاحتفالية عدداً من الفعاليات الرياضية والثقافية والمسابقات الترفيهية، بمشاركة عدد من اللاعبين أصحاب الهمم إلى جانب عدد من الجمهور وأولياء الأمور.