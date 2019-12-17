شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهـات قويـة فـي ثمـن نهائـي دوري أبطـال أوروبـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيحصل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا على فرصة الثأر من ريال مدريد؛ بعدما أوقعتهما قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في مواجهة بعضهما، فيما يعود ليفربول الإنجليزي إلى الملعب الذي توج فيه بلقبه السادس في يونيو/حزيران؛ لمواجهة أتليتكو مدريد.

ويلعب عملاق إسبانيا الآخر برشلونة، الذي أصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المباريات من دون هزيمة على أرضه في المسابقة (35)، أمام نابولي الإيطالي للمرة الأولى في اختبار صعب للفريق الجنوبي، ومدربه الجديد جينارو غاتوزو.

وتبرز في ثمن النهائي المواجهة بين بوروسيا دورتموند الألماني، ومدربه السابق توماس توخل الذي يشرف حالياً على سان جرمان؛ وذلك في المواجهة القارية الثانية بين الفريقين.

ويجدد عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ الموعد مع تشيلسي الإنجليزي في إعادة لنهائي عام 2012 حين فاز الأخير باللقب عبر ركلات الترجيح.

ويبدو يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من المرشحين لبلوغ ربع النهائي على حساب ليون الفرنسي، وسيكون باب التأهل مفتوحاً على مصراعيه بين توتنهام الإنجليزي وصيف البطل ولايبزيغ الألماني من جهة، والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني من جهة أخرى.

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وتخوض الفرق التي صنفت في المستوى الأول الإياب على أرضها.

وتقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين؛ وذلك أيام 18 و19 فبراير/شباط، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها؛ وذلك في 10 مارس/آذار و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته. وتقام قرعة للدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 مارس.

وجنبت قرعة الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم والتي سحبت، أمس، الأندية الكبرى مواجهات قوية، وأوقعتها أمام منافسين في المتناول نسبياً.

ويلتقي أرسنال الإنجليزي مع أولمبياكوس اليوناني، ومواطنه مانشستر يونايتد مع كلوب بروج البلجيكي، فيما يلعب إنتر ميلان الإيطالي مع لودوغورتس البلغاري، ومواطنه روما مع غنت البلجيكي.

وأوقعت القرعة إشبيلية الإسباني مع كلوج الروماني، وباير ليفركوزن الألماني مع بورتو البرتغالي، فيما يلتقي أياكس أمستردام الهولندي مع خيتافي الإسباني.

ولا تخلو مباريات اينتراخت فرانكفورت الألماني مع سالزبورغ النمساوي، وشاختار دانييتسك الأوكراني مع بنفيكا البرتغالي، ورينجرز الاسكتلندي مع سبورتينغ براغا البرتغالي، من الإثارة.